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Зимний СИЗО открыт: Кокорин и Мамаев не выйдут на поле после перерыва

Разбирательство в отношении известных футболистов может затянуться
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Зимний СИЗО открыт: Кокорин и Мамаев не выйдут на поле после перерыва
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2018-12-05 18:04:25
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Нынешний футбольный сезон для Александра Кокорина и Павла Мамаева можно считать завершенным. «Зенит» и «Краснодар» на следующей неделе уйдут на зимний перерыв. Выступления они возобновят в середине февраля. Согласно решению, которое принял Тверской суд Москвы в среду, Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу не раньше 8 февраля. И даже если в этот день их освободят из под стражи, футболистам будет крайне трудно включиться в работу. К этому моменту команды пройдут значительную часть подготовительного периода. По мнению юристов, причиной применения жестких санкций в отношении спортсменов стало масштабное освещения дела в СМИ.

Каникулы в тюрьме

Ближайшие два месяца нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев проведут в СИЗО «Бутырка», где они находятся с 10 октября. Та же участь постигла и двух других фигурантов дела – младшего брата Александра Кокорина Кирилла и их знакомого, бывшего футболиста тверской «Волги» Александра Протасовицкого. Их обвиняют в хулиганстве в составе группы лиц и побоях в отношении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука. 

— Мы за законное решение. И мы не можем никак влиять на него. Как суд решит, — заявил "Известиям" адвокат Дениса Пака Геннадий Удудян.

По мнению адвоката Дмитрия Зацаринского, пока сложно прогнозировать итоговое решение суда и окончательный приговор спортсменам.

— Пока преждевременно говорить о возможном наказании, следствие продолжается, — сказал «Известиям» Дмитрий Зацаринский. — Возможны разные варианты: и реальный срок заключения, и условный.

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Сотрудники «Следственного изолятора»

Сотрудники следственного изолятора

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Защита Кокорина и Мамаева требовала изменить меру пресечения на выход из-под стражи под подписку о невыезде. Ключевым доводом в пользу продления сроков заключения в СИЗО стало заявление следствия о социальной опасности обвиняемых и о том, что они могут продолжить преступную деятельность в случае выхода из-под стражи. В результате суд удовлетворил ходатайство обвинения. Защита обвиняемых уже заявила протест на это решение. В частности адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик на заседании суда утверждал, что водитель Виталий Соловчук первым ударил его подзащитного в голову, на что Кокорин-младший ответил лишь пощечиной. Адвокат отметил, что настаивал на возбуждении уголовного дела в отношении Соловчука.

— Такое заявление нужно было подавать с самого начала, это общеизвестная тактика защиты, — пояснил Дмитрий Зацаринский. — И эта тактика вполне оправдана, она увеличивает шансы на примирение сторон. Даже если у защиты не было на руках доказательств и видео инцидента с самого начала, все равно нужно было подавать это заявление. Если были основания, доказательства можно собрать и в процессе. Но даже сейчас, пусть и с опозданием, подача такого заявления может облегчить жизнь Кокорину-младшему.

Частичное признание

Павел Мамаев напомнил, что у него два несовершеннолетних ребенка, и он должен быть с ними. Игрок «Краснодара» был согласен на любую меру пресечения, кроме СИЗО: говорил о домашнем аресте или в Краснодаре, или в поселке Шишкин лес в Новой Москве. При этом футболист не признал, что действовал по предварительному сговору. По его словам, конфликты на парковке и в кофейне произошли спонтанно. По инициативе Павла Мамаева открыт счет на имя избитого водителя Виталия Соловчука, туда внесены деньги, которыми пока никто не воспользовался

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Александр Кокорин отрицает участие в избиении водителя и говорит, что примирился с Денисом Паком. Адвокаты делали упор на узнаваемость подзащитных, их заслуги перед страной, риск регресса спортивных навыков и обращали внимание, что действия футболистов – ответ на оскорбления.

Кина не будет

Следствие выступило против просьбы защиты истребовать новые видеозаписи в деле Кокорина и Мамаева. Они могут существенно изменить ход дела в пользу обвиняемых, утверждали адвокаты. Но суд и в этом вопросе принял сторону обвинения.

— При принятии решения об избрании меры пресечения судья рассматривает только те обстоятельства, которые изначально послужили основой для ее избрания, — пояснил «Известиям» член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. — То есть, новые факты судом рассматриваться действительно не должны. Новые видеозаписи могут стать доказательством виновности или невиновности обвиняемых, но сегодня суд решал совсем другой вопрос — стоит ли их оставлять под арестом, могут ли они повлиять на следствие, будучи на свободе.

Общественный резонанс

Столь жесткая мера пресечения была избрана в связи с вниманием общества к этой истории, считает Дмитрий Зацаринский.

— В данном случае мы говорим о спортсменах, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, имеют несовершеннолетних детей и готовы компенсировать пострадавшим ущерб. Это достаточно весомые обстоятельства. И тот факт, что суд не принял их во внимание и оставил обвиняемых под стражей, говорит о том, что на такое строгое решение повлиял общественный резонанс вокруг всей этой ситуации, — отметил он. — Кокорин и Мамаев превратились в мальчиков для битья. Безусловно, их поступок никто не оправдывает, но в данном случае неочевидна необходимость продлевать арест.

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Александр Кокорин, Павел Мамаев

Александр Кокорин (справа) и Павел Мамаев

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

По словам адвоката, следствие продлится, как минимум, до февраля.

— Безусловно, нужно уважать решение суда и быть осторожными в оценке данного дела, так как материалов нет в открытом доступе, — напомнил заслуженный юрист России, депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

Окончен ли сезон

Продление ареста до февраля означает фактическое окончание нынешнего футбольного сезона для Кокорина и Мамаева, даже если они выйдут на свободу через два месяца.

— Для профессионального футболиста и неделя без тренировок выбивает из тонуса, чего уж говорить про четыре месяца, — заявил «Известиям» бывший тренер Александра Кокорина в «Динамо» Сергей Силкин. — Конечно, это серьезно скажется на их дальнейших перспективах, но они взрослые люди и отвечают за свои поступки. Что касается их футбольной карьеры в последующие годы, то все зависит от того, когда именно они выдут и с каким настроением.

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Павел Мамаев

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Для клубов Кокорина и Мамаева — «Зенита» и «Краснодара» — на следующей неделе наступит зимний перерыв в официальных матчах. Сезон они возобновят в середине февраля, через неделю после окончания нового срока заключения своих футболистов. К этому моменту команды пройдут значительную часть подготовительного периода.

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