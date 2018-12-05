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Мамаев и Кокорин впервые встретились в суде после ареста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заседание по рассмотрению ходатайства о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, которых обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве, началось в среду, 5 декабря, в Тверском суде Москвы, сообщает корреспондент «Известий».

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Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова перед зданием суда ответила на вопросы журналистов.

Она рассказала, что ее подзащитный получает много писем. «Люди очень поддерживают его — самые разные. В том числе те, кому Саша много помогал своими благотворительными программами, о которых никому не рассказывал», — цитирует юриста «Спорт-Экспресс».

Стукалова также рассказала, что с женой он видится так часто, как положено по закону, а детей не видел с момента ареста, так как это не разрешено.

Ранее, 24 ноября, Стукалова написала на своей странице в Instagram, что Кокорина и Мамаева спровоцировали пострадавшие в инциденте.

Футболистов арестовали 11 октября после того, как 8 октября они приняли участие в драке, в которой пострадали два человека. Игроки провели в разных камерах СИЗО два месяца.

По информации следствия, сначала Павел Мамаев, Александр Кокорин его брат Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Уголовное дело возбуждено по статьям УК «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».

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