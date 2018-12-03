Прямой эфир
Сюжет:

Жена Мамаева обвинила футболиста в измене

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Алана Мамаева обвинила своего супруга футболиста Павла Мамаева, находящегося под стражей в СИЗО «Бутырка», в измене. Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, спортсмен променял свою семью на девушку из Вильнюса. Мамаева также утверждает, что именно из-за нее возник конфликт, который привел к аресту футболиста.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям: «Хулиганство» и «Побои». Футболисты арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».

30 ноября сообщалось, что следствие будет ходатайствовать о продлении ареста подозреваемым. В свою очередь защита утверждает, что обстоятельства по делу изменились, и футболистам необходимо смягчить меру пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сидевший в тюрьме лучший бомбардир России дал совет Мамаеву и Кокорину
Жена Мамаева начала продажу толстовок в поддержку футболистов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017