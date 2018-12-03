Жена Мамаева обвинила футболиста в измене

Алана Мамаева обвинила своего супруга футболиста Павла Мамаева, находящегося под стражей в СИЗО «Бутырка», в измене. Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, спортсмен променял свою семью на девушку из Вильнюса. Мамаева также утверждает, что именно из-за нее возник конфликт, который привел к аресту футболиста.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям: «Хулиганство» и «Побои». Футболисты арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».

30 ноября сообщалось, что следствие будет ходатайствовать о продлении ареста подозреваемым. В свою очередь защита утверждает, что обстоятельства по делу изменились, и футболистам необходимо смягчить меру пресечения.