Следствие попросило продлить арест Кокорина и Мамаева

Следствие обратилось к суду с требованием продлить срок ареста российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве и побоях. Об этом 30 ноября сообщили в столичном Тверском суде.

«Соответствующие материалы следствия поступили в суд. В ближайшее время будет назначена дата рассмотрения ходатайства», — приводит ТАСС комментарий представителя суда.

О планах гособвинения добиться продления ареста спортсменов стало известно накануне, 29 ноября. По словам источника в правоохранительных органов, футболистов хотят оставить под стражей до 8 февраля 2019 года. Следствие настаивает, что Кокорин и Мамаев могут попытаться скрыться от органов и выехать за границу.

30 ноября Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы защиты Кокорина и Мамаева на их арест.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Против нарушителей возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО «Бутырка».