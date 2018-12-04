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Песков высказался по делу футболистов Мамаева и Кокорина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что суд должен принять решение по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина вне зависимости от степени их футбольного таланта.

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«Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?», — уточнил Песков, отвечая на соответствующий вопрос студентов МГИМО.

Услышав, что футболистов должны судить по всей строгости закона, пресс-секретарь Владимира Путина сказал: «Я тоже так считаю».

Песков указал, что «речь идет о преступлении», поэтому «какое должно последовать наказание, может решить только суд», передает «Федеральное агентство новостей».

8 октября форвард «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке.

В результате пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».

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