Песков высказался по делу футболистов Мамаева и Кокорина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что суд должен принять решение по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина вне зависимости от степени их футбольного таланта.

«Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?», — уточнил Песков, отвечая на соответствующий вопрос студентов МГИМО.

Услышав, что футболистов должны судить по всей строгости закона, пресс-секретарь Владимира Путина сказал: «Я тоже так считаю».

Песков указал, что «речь идет о преступлении», поэтому «какое должно последовать наказание, может решить только суд», передает «Федеральное агентство новостей».

8 октября форвард «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке.

В результате пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».