Прямой эфир
Сюжет:

Адвокат назвал Кирилла Кокорина глупым и попросил его освободить

0
Фото: ТАСС/Григорьев Максим
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защита брата футболиста Александра Кокорина Кирилла просит изменить ему меру пресечения. Адвокат Вячеслав Барик в ходе заседания суда заявил, что его подзащитный для такого малого возраста уже достаточно натерпелся.

Вытащить из СИЗО: адвокат Мамаева подаст кассационную жалобу в суд
Защита просит измененить меру пресечения футболисту

«Это молодой парень, ему надо уроки дома учить. Каким образом он может оказать влияние на следователя или свидетелей, мне непонятно», — заявил Барик.

Он добавил, что Кириллу Кокорину вменяют в вину четыре эпизода, однако следствие не доказало его причастность. «Он, конечно, тоже сильный, но больше глупый», — подчеркнул адвокат.

Сам Кокорин заявил, что частично признает свою вину. При этом он указал, что фигуранты не пытались повлиять на исход уголовного дела. «Я думаю, что мы уже достаточно здесь просидели. Надеюсь, на вашу профессиональность», — резюмировал Кирилл Кокорин.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кокорин и Мамаев частично признали вину
Черчесов прокомментировал дело Кокорина и Мамаева

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017