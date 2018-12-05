Адвокат назвал Кирилла Кокорина глупым и попросил его освободить

Защита брата футболиста Александра Кокорина Кирилла просит изменить ему меру пресечения. Адвокат Вячеслав Барик в ходе заседания суда заявил, что его подзащитный для такого малого возраста уже достаточно натерпелся.

«Это молодой парень, ему надо уроки дома учить. Каким образом он может оказать влияние на следователя или свидетелей, мне непонятно», — заявил Барик.

Он добавил, что Кириллу Кокорину вменяют в вину четыре эпизода, однако следствие не доказало его причастность. «Он, конечно, тоже сильный, но больше глупый», — подчеркнул адвокат.

Сам Кокорин заявил, что частично признает свою вину. При этом он указал, что фигуранты не пытались повлиять на исход уголовного дела. «Я думаю, что мы уже достаточно здесь просидели. Надеюсь, на вашу профессиональность», — резюмировал Кирилл Кокорин.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».