Черчесов прокомментировал дело Кокорина и Мамаева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что под делом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева скоро подведут черта. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Специалист подчеркнул, что ситуация, сложившаяся вокруг спортсменов, не относится к футболу. В такой ситуации могли оказаться артисты, фигуристы и даже журналисты. По мнению Черчесова, скандал получил резонанс из-за личностей его участников.

«Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту», — указал главный тренер национальной команды.

3 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кокорин и Мамаев должны понести наказание вне зависимости от их футбольного таланта. Наказание для спортсменов будет определять суд в соответствии с российским законодательством.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям: «Хулиганство» и «Побои». Футболисты арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».

30 ноября сообщалось, что следствие будет ходатайствовать о продлении ареста подозреваемым. В свою очередь защита утверждает, что обстоятельства по делу изменились, и футболистам необходимо смягчить меру пресечения.