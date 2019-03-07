«Колено беспокоит, больно ходить»

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который находится в СИЗО «Бутырка», до сих пор беспокоит больное колено. Об этом сам футболист рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), посетившим его на этой неделе. Он отметил, что некоторое время не ходил в спортзал, так как изучал материалы своего дела. На днях стало известно, что Александр Кокорин получил ожог во время лечебных процедур в следственном изоляторе. Что касается полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, также находящегося в «Бутырке», с его здоровьем всё в порядке, и недавно он снова сыграл в футбол в СИЗО.

О том, что Александру Кокорину необходима медицинская помощь, его адвокат заявил еще в прошлом году. Перед тем, как футболиста взяли под стражу, он проходил длительный курс восстановления после разрыва крестообразных связок коленного сустава. Профессиональным игрокам необходимы регулярные нагрузки после таких травм. Но в СИЗО невозможно в полной мере выполнять необходимые упражнения. В итоге Кокорин стал всё чаще жаловаться на колено, и сотрудники изолятора приняли решение начать лечение прямо в СИЗО. Врачи пояснили, что футболисту назначили электростимуляцию мышцы бедра.

— Пришел доктор и сказал: будем лечить, — рассказал Александр Кокорин представителям ОНК. — Начали делать процедуры. После двух-трех сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят.

По словам ответственного секретаря ОНК города Москвы Ивана Мельникова, Кокорин не имеет претензий к врачам и сотрудникам СИЗО. При этом футболист сообщил, что боли его не покидают.

— Жду врачей из «Зенита», — добавил Александр Кокорин. — Меня всё так же беспокоит колено. Больно ходить.

Недавно замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что нападающий «Зенита» во время пребывания в СИЗО не уделяет должного внимания здоровью. По его словам, онемение ноги, о котором заявил адвокат Кокорина, происходит из-за того, что футболист мало двигается.

— Некоторое время не ходил в спортзал, так как читал свое дело, — пояснил членам ОНК Александр Кокорин.

В то же время наблюдатели отметили, что со здоровьем другого взятого под стражу футболиста Павла Мамаева (полузащитник «Краснодара») всё в полном порядке. Он даже еще раз сыграл в футбол на территории СИЗО. В свою очередь, Александр Кокорин от такого вида активности отказывается.

— Играть в футбол в СИЗО не буду — у меня контракт с клубом, — заявил Кокорин.

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Футболистов взяли под стражу, их пребывание в СИЗО недавно продлили до 8 апреля. Спортсменам грозит до двух лет лишения свободы.