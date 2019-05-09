Век поля не видать: когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут выйти на свободу уже в августе-сентябре нынешнего года, если останутся в СИЗО на время рассмотрения апелляции. Об этом, комментируя приговор спортсменам, заявил «Известиям» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников. Игрокам зачтется полугодовое нахождение в изоляторе, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. 8 мая Пресненский суд Москвы поставил точку в затянувшейся на восемь месяцев истории, участниками которой стали футболисты сборной России. Успевшего получить титул чемпиона страны в составе «Зенита» Александра Кокорина приговорили к полутора годам общего режима, Павла Мамаева и других обвиняемых — к году и пяти месяцам. Согласно законодательству РФ, один день пребывания в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии, что в итоге поможет футболистам раньше оказаться на свободе.

Раньше сели — раньше выйдут

В зачет наказания идет всё время содержания под стражей, начиная со дня задержания, напомнила руководитель практики уголовного и административного права национальной юрслужбы «Амулекс» Алена Зеленовская.

— Если дата задержания и дата ареста совпали, то срок исчисляется с 11 октября 2018 года, — объяснила «Известиям» юрист. — Поскольку судья назначил общий режим отбывания наказания, то один день лишения свободы будет засчитываться за полтора дня в колонии. То есть на момент вынесения приговора уже есть отбытых 315 дней.

Таким образом, Александр Кокорин проведет в изоляции еще максимум 220 дней, а его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий — по 189.

8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками конфликта с двумя чиновниками Минпромторга — Денисом Паком и Александром Гайсиным — в одном из кафе на Арбате. Позже выяснилось, что за несколько часов до этого у них произошла драка с водителем «Мерседеса» Виталием Соловчуком около ночного клуба. В обоих инцидентах, по данным следствия, участвовали также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

В итоге против футболистов и их друзей было возбуждено уголовное дело по статьям 116 УК РФ (побои) и 213 УК РФ (хулиганство). 10 октября все фигуранты явились на допрос, после чего были взяты под стражу и отправлены в СИЗО. Адвокаты обвиняемых подавали апелляцию и требовали освободить их под подписку о невыезде, но получили отказ.

8 мая суд признал всех четверых виновными в хулиганстве, но не увидел в их действиях сговора, на котором настаивала прокуратура.

— Сегодня мы были частично услышаны, — сказал «Известиям» адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов. — Об этом говорит срок — фактически минимальный — и позиция суда, согласно которой предварительный сговор был исключен из обвинения. Мы изначально заявляли, что нельзя говорить о групповых действиях. Полагаю, последующие судебные инстанции более тщательно подойдут к разбору наших доводов.

В СИЗО Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий проведут еще до 10 дней, после чего будут этапированы в колонию. Однако, в случае подачи апелляции, они останутся в изоляторе на время рассмотрения их дела в суде следующей инстанции.

Шанс на УДО

Начало отсчета исполнения наказания — момент прибытия в колонию. Для освобождения по УДО достаточно отбыть треть срока, что, по приблизительным расчетам, в случае Кокорина и Мамаева составляет 180 дней. Поэтому осужденные футболисты — если они не будут обжаловать приговор — смело могут рассчитывать на освобождение уже после вступления постановления суда в силу.

— Все обвиняемые получили реальные сроки, но из дела Кокорина-младшего убрали избиение. Кроме того, суд не признал предварительного сговора, — заявила прокурор Светлана Тарасова.

В свою очередь, прошение об УДО осужденные смогут подать уже после прибытия в колонию.

— Осужденным целесообразно подать на УДО после вступления приговора в законную силу, — считает ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. — Учитывая положительные характеристики, будет вполне логично, если суд согласится их отпустить.

Помочь выйти на свободу раньше футболистам может и подача апелляции, на время рассмотрения которой они останутся в СИЗО. Если она будет удовлетворена, то Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся за воротами изолятора уже в августе-сентябре этого года, считает Иван Мельников.

Не исключено, что болельщики увидят спортсменов на поле уже осенью. Правда, Павлу Мамаеву, скорее всего, придется поменять клуб. «Краснодар», за который полузащитник играл с 2013 года, еще прошлой осенью заявил, что расторгнет контракт со своим игроком. Соглашение Александра Кокорина с «Зенитом» истекает летом, однако руководство клуба с самого начала поддерживало своего нападающего. А накануне оглашения приговора суда главный тренер новоиспеченных чемпионов России Сергей Семак заявил о желании продлить договор с футболистом.

Материал подготовили Алексей Фомин, Севастиан Терлецкий, Анна Ивушкина, Виталий Воловатов, Борис Клин