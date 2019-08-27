Фигуристка Медведева стала послом команды России на Олимпиаде-2020

Российская фигуристка, двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом сборной России на летней Олимпиаде-2020. Об этом 27 августа сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он напомнил, что перед играм в Пхенчхане ОКР оказался в непростой ситуации, когда от спортсменов и тренеров «требовалась большая воля», чтобы согласиться на участие под олимпийским флагом. Медведева, по его словам, сыграла одну из ключевых ролей в восстановлении ОКР и в отправке россиян на Олимпиаду-2018.

«Она (Медведева — ред.) участвовала в заседаниях исполкома Международного олимпийского комитета в декабре 2017 года и в предпоследний день Игр в Пхенчахне. Тогда мы с Женей представляли Россию, она блестяще выступила и очаровала всех не только своей красотой, результатами, но и знаниями дела, эмоциями. С моей точки зрения, это помогло через пять дней восстановить ОКР в правах», — цитирует Позднякова ТАСС.

Сама фигуристка призналась, что представлять сборную на Олимпиаде-2020 для нее большая честь, передает «Газета.ру».

«Я очень рада, что смогу почувствовать атмосферу Игр, огромная честь быть именно с командой, с ребятами, которые будут представлять флаг нашей страны. Правда, было очень сложное время в Пхенчхане, было очень сложно подготовить себя морально для нашей команды, потому что по сути у нас не было своего флага. Но на данный момент люди не задумываются, что мы выступали под белым флагом, все знают, из какой мы страны, и это потрясающе», — приводит слова спортсменки «РИА Новости».

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы и двукратная победительница финалов Гран-при. На Олимпиаде-2018 фигуристка получила две серебряные медали — в одиночном катании и командных соревнованиях.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.