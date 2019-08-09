Пушков раскритиковал карту Олимпиады-2020 с «японскими» Курилами

Изображение Южных Курил частью территории Японии на сайте Олимпиады-2020 стало заходом за «красную линию», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В Токио должны отказаться от такого рода выпадов», — написал Пушков в Twitter в пятницу, 9 августа.

Он отметил, что смысл Олимпийских игр заключается в том, чтобы быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды.

Ранее на сайте Олимпиады 2020 года появилась карта Японии, на которой острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи указаны как часть провинции Хоккайдо. Примечательно, что аналогичная карта была показана в июле в видеоролике к саммиту G20. Тогда Москва выразила Токио протест.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

По итогам Второй мировой войны Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир отошли СССР. Япония отказывается это признавать, и мирный договор между странами до сих пор не подписан. В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Однако Путин подчеркнул, что вопрос требует проработки, так как в документе не указывается, на каком основании СССР был готов передать острова и под чей суверенитет они подпадут.