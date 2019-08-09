Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020

Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи были отнесены к провинции Хоккайдо.

Эти четыре острова курильской гряды Япония считает своими территориями, указывает их в своем составе на картах, а также выражает протесты из-за деятельности России на них.

В июле Москва выразила протест Японии из-за видеоролика к саммиту G20, в котором Курильские острова были обозначены как японская территория.

По итогам Второй мировой войны Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир отошли СССР, однако Япония отказывается это признавать. Из-за такой позиции Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Однако Путин подчеркнул, что вопрос требует проработки, так как в документе не указывается, на каком основании СССР был готов передать острова и под чей суверенитет они подпадут.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.