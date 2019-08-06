Посол Японии вызван в МИД РФ после «протестов» Токио из-за учений на Курилах

Посол Японии в Москве Кодзуки Тоёхиса был вызван в Министерство иностранных дел России во вторник, 6 августа, из-за «протестов» Токио в связи с учебными стрельбами Вооруженных сил РФ в районе острова Кунашир Курильской гряды.

В ходе встречи замглавы ведомства Игорь Моргулов назвал неприемлемыми подобные заявления японской стороны, так как военные действовали на «своей суверенной территории». Дипломат напомнил, что южная гряда Курильских островов на законных основаниях принадлежит России по итогам Второй мировой войны.

«С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района <…> представителями руководства РФ, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, японскому послу вручили ноту протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. В свою очередь, Кодзуки пообещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио.

Накануне, 5 августа, генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что правительство страны выразило протест России в связи с учебными стрельбами на Курилах. При этом, как пишет «Газета.ру», Москва заранее поставила Токио в известность о проведении мероприятий оборонной направленности в районе острова Кунашир в период с 5 по 10 августа.

Кроме того, 2 августа посольство России в Токио получило от МИД Японии представление в связи с поездкой российского премьер-министра Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп и отклонило его. Тогда же в японском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подобные действия российских чиновников противоречат «последовательной позиции Японии по вопросу северных территорий» и вредят отношениям между странами.

В ответ на это Медведев напомнил, что Курильские острова входят в Сахалинскую область и чем больше возмущений вызывают визиты, «тем больше поводов сюда приезжать».

Россия и Япония до сих пор не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряда территорий Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Несмотря на это, Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.