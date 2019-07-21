Синдзо Абэ заявил о желании заключить мир с РФ до конца своего срока

Глава правительства Японии Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с Россией до конца своего премьерского срока, истекающего в 2021 году. Об этом он заявил в эфире местного телевидения в воскресенье, 21 июля.

«Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение (мирного. — Ред.) договора в ходе моего срока», — приводит слова Абэ ТАСС.

Ранее, 17 июля, в МИД России заявили, что российская сторона не подтверждает появившуюся в японских СМИ информацию об отказе Москвы обсуждать с Токио возможность передачи двух Курильских островов.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза. Несмотря на это, Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В феврале японские СМИ писали, что в Токио хотят изменить стратегию переговоров с Москвой, чтобы наконец подписать мирный договор, а в марте источники в администрации российского лидера заявили, что у Москвы нет планов передавать Курильские острова Токио, так как стороны обоюдно не согласны на предлагаемые условия.