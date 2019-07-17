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МИД РФ опроверг информацию об отказе обсуждать с Японией передачу островов

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ не подтверждает появившуюся в японских СМИ информацию об отказе Москвы обсуждать с Токио возможность передачи двух Курильских островов. Об этом в среду, 17 июля, сообщает «РИА Новости».

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«Мы не подтверждали, мы не говорили, что эта информация соответствует действительности. Мы сказали, что это какая-то самодеятельность. Я об этом говорила, отвечая на соответствующий вопрос Владимира Соловьева на канале «Россия», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, это не первый случай, когда РФ сталкивается с «вбросами в японские СМИ», однако отметила, что не знает, кто за ними стоит.

14 июля японское агентство Kyodo сообщило, что Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

По информации источника агентства, одной из причин сворачивания переговоров стала обеспокоенность России отношениями между Японией и США. Помимо этого отказ от переговоров мог быть обусловлен тем, что передача островов могла пошатнуть рейтинг одобрения власти населением страны.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза. Несмотря на это Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В феврале японские СМИ писали, что в Токио хотят изменить стратегию переговоров с Москвой, чтобы наконец подписать мирный договор, а в марте источники в администрации российского лидера заявили, что у Москвы нет планов передавать Курильские острова Токио, так как стороны обоюдно не согласны на предлагаемые условия.

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