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Япония выразила РФ протест в связи с учениями на Курилах

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Фото: ТАSS/AP/Sergei Grits
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Япония выразила России протест в связи с проведением учебных стрельб в районе острова Кунашир, который Токио оспаривает. Об этом в понедельник, 5 августа, журналистам сообщил главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

От отметил, что власти страны собирают информацию об учениях, которые планируется провести с 5 по 10 августа, передает «РИА Новости».

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряда территорий Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Несмотря на это, Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

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