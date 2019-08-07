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В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

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Фото: Global Look Press/Yutaka
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В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил. Об этом в среду, 7 августа, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя ноту протеста, которую накануне вручили японскому послу в России.

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«Что касается ноты протеста от заместителя иностранных дел России Игоря Моргулова, то мы не принимаем этих протестов», — цитирует генсека ТАСС. Он добавил, что посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки в очередной раз изложил Моргулову позицию Токио относительно островов.

Ёсихидэ Суга также подчеркнул, что правительство Японии «продолжит активные переговоры с Россией».

6 августа Кодзуки Тоёхиса был вызван в Министерство иностранных дел России из-за «протестов» Токио в связи с учебными стрельбами Вооруженных сил РФ в районе острова Кунашир. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов назвал неприемлемыми подобные заявления японской стороны. Также японскому послу вручили ноту протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряда территорий Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Несмотря на это, Токио считает острова своими территориями.

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