Посольство РФ отклонило представление МИД Японии о поездке Медведева на Курилы

Посольство России в Токио получило от МИД Японии представление в связи с поездкой российского премьер-министра Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп и отклонило его. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в российском дипломатическом представительстве.

«Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства», — цитирует сообщение российского посольства ТАСС.

Ранее в этот же день МИД Токио выразил сожаление в связи с поездкой Медведева. В ведомстве отметили, что подобные действия российских чиновников противоречат «последовательной позиции Японии по вопросу северных территорий» и вредят отношениям между странами.

В ответ на заявление японского МИДа Медведев напомнил, что Курильские острова входят в Сахалинскую область, и чем больше возмущений вызывают визиты, «тем больше поводов сюда приезжать».

Медведев прибыл на Итуруп в пятницу, 2 августа. Он подчеркнул, что наблюдает за развитием островов Курильской гряды уже более 10 лет, и позитивные изменения в их развитии налицо. Еще в 2011 году там были бараки, а теперь — заасфальтированные дороги, будут строиться новые дома, школы и современные предприятия.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряда территорий Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Несмотря на это, Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.