Япония выразила сожаление из-за поездки Медведева на Итуруп

Япония выразила сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на курильский остров Итуруп. Об этом говорится в заявлении МИДа страны, распространенном 2 августа.

«Подобная поездка идет вразрез с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий, ранит сердца японских граждан и заслуживает крайнего сожаления», — цитирует сообщение японского внешнеполитического ведомства ТАСС.

В МИДе также отметили, что поездка российского премьера на курильский остров Итуруп вредит японско-российским отношениям.

«Мы решительно призываем российскую сторону принять конструктивные шаги, направленные на развитие японско-российских отношений, включая заключение мирного договора», — добавили в ведомстве.

При этом официального протеста в тексте сообщения японского МИДа заявлено не было.

Медведев прибыл на остров курильской гряды 2 августа. На Итурупе глава правительства посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.

29 июля министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что поездка Медведева противоречит позиции Токио в отношении спорных территорий. Пресс-секретарь главы кабмина России Олег Осипов заявил, что российский премьер-министр может посетить любой регион России, в том числе острова Курильской гряды.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряда территорий Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Несмотря на это, Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В феврале японские СМИ писали, что в Токио хотят изменить стратегию переговоров с Москвой, чтобы наконец подписать мирный договор, а в марте источники в администрации российского лидера заявили, что у Москвы нет планов передавать Курильские острова Токио, так как стороны обоюдно не согласны на предлагаемые условия.