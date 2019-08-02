Острова для инвестиций: Россия продолжит развивать Курилы

Курильские острова нуждаются в специальном инструменте для активизации деятельности бизнеса, и правительство готово рассмотреть имеющиеся предложения властей региона. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на совещании по развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинске. В рамках своего визита в Сахалинскую область глава кабмина также посетил Итуруп. Он отметил, что протесты японской стороны в связи с приездом российских чиновников на Курильские острова не вызывают беспокойства у правительства РФ.

— Это наша земля. Это субъект Российской Федерации. Эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства? — сказал Дмитрий Медведев. — Более того, чем больше таких возмущений, тем больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы и будем заниматься.

Сахалинская область — единственный регион РФ, который полностью расположен на островах. В ее состав входят остров Сахалин с прилегающими небольшими островами Монерон и Тюлений, а также Курильские острова.

Ранее Япония выразила «крайнее сожаление» в связи с визитом российского премьера на Итуруп. По заявлению МИД государства, это несовместимо с официальной позицией правительства Страны восходящего солнца в отношении островов и «ранит сердца японских граждан».

Вместе с тем Токио призвал Россию предпринять «конструктивные шаги, направленные на развитие японско-российских отношений, включая заключение мирного договора», сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Японии.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам было заявлено, что стороны активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.

В прошлом году правительство РФ расширило территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР) Курил для реализации новых инвестиционных проектов. Это особые экономические зоны с льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами.

При этом Курильские острова нуждаются в специальном инструменте для активизации деятельности бизнеса, заявил Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, которое прошло в пятницу в Южно-Сахалинске. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился к премьеру с инициативой об обнулении всех федеральных и региональных налогов для Курил.

— Инициатива по обнулению налогов на Курилах интересная. Нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса именно на этих островах. Они имеют особое значение для нашей страны, — сказал Дмитрий Медведев. — Я не предвосхищаю результаты, давайте рассмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в этом регионе.

Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 млрд рублей, сказал премьер-министр. В центрах экономического роста локализованы инвестиционные проекты, созданы территории опережающего развития, на них распространен режим свободного порта Владивосток.

— Есть и дополнительные решения, в частности, я подписал распоряжение о внесении изменений в распределение денег, о выделении дополнительных средств, — отметил Дмитрий Медведев. — Они должны идти на самые важные направления для жителей каждой отдельной территории. Где-то есть проблемы с доступностью медицинской помощи, где-то не хватает яслей, в других регионах недостаточно жилья, есть проблема аварийного жилья.

Региональная специфика должна учитываться в планах по социальному развитию каждого субъекта, и правительство рассчитывает на конкретные результаты от вложений из федерального бюджета.

До 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры. Предусмотрен капитальный ремонт в 30 больницах, 105 образовательных учреждениях, 14 объектах культуры. Кроме того, средства должны обеспечить поставку транспорта, в том числе машин скорой помощи, автобусов, трамваев.

Открытыми остаются вопросы транспортной инфраструктуры и доступности Сахалина. В частности, Сахалину обещали помощь федерального центра с улучшением качества главной в регионе автомобильной дороги Южно-Сахалинск–Оха.

Планы по социальному развитию Дальнего Востока реализованы на 98%, и, по словам премьер-министра, важно следить за качеством и грамотным использованием выделяемых средств. В этом году предстоит завершить около 200 мероприятий на общую сумму около 16 млрд рублей.