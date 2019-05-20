Островной инстинкт: налоговые льготы на Курилах расширят

Россия планирует в ближайшие несколько лет активно развивать экономику Курильских островов, несмотря на многолетние попытки японской стороны оспорить вопрос принадлежности части из них. Правительство расширило территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР) Курил для реализации новых инвестиционных проектов. Соответствующее постановление, подготовленное министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил во время совещания с вице-премьерами.

Территории опережающего развития — это особые экономические зоны со льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами. Они создаются для привлечения инвестиций и ускорения развития региона. Для резидентов ТОР налог на прибыль в первые пять лет не превышает 5%. Также для них предусмотрено освобождение от налогов на имущество и землю, возможность использования режима свободной таможенной территории, социальные взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и ряд других льгот.

— Курилы — место интересное. Там абсолютно не было никаких туристических возможностей, никаких отелей еще совсем недавно. Я надеюсь, что вот эти изменения в правила деятельности ТОР «Курилы» как раз приведут к созданию нормальной туристической инфраструктуры, в которой заинтересованы и граждане РФ, и иностранцы, которые посещают эти очень интересные острова, принадлежащие нашей стране, — сказал глава кабмина.

Изначально ТОР «Курилы» создавалась с одним якорным инвестором — ООО «Рыбокомбинат «Островной». Общий объем инвестиций — 5,6 млрд рублей. При этом 700 млн рублей уже вложено. Строительство транспортной, инженерной инфраструктуры проводят за счет инвестора. Проект реализуют в три этапа до 2023 года. В результате будут запущены консервный и рыбоперерабатывающий заводы, холодильник мощностью 15 тыс. тн.

Однако за прошедшие с момента основания ТОР полтора года интерес к работе на островах вырос. Новые инвестиционные проекты будут реализованы в сферах туризма, рыбопереработки, судоремонта и строительства, уточнили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Так, ООО «Восток Тур» планирует построить на Курилах туристический комплекс, а ООО «Алаид» — предприятие по переработке рыбы. В планах комбината «Островной», помимо строительства консервного завода, — создание комплекса, где будут проводиться все виды ремонта судовых корпусов, механизмов и оборудования. ООО «Курильские острова» создаст в регионе строительную компанию и привлечет не менее 661,2 млн рублей частных инвестиций.

По результатам реализации новых проектов общий объем инвестиций на островах Шикотан и Парамушир превысит 6 млрд рублей, дополнительно будет создано 240 новых рабочих мест. Предполагается, что совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов за период с 2019 по 2028 годы составят более 827,4 млн рублей с учетом налоговых льгот для резидентов особой зоны.

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев напомнил, что в 18 ТОРах на Дальнем Востоке работают 39 инвесторов, создано уже 85 предприятий с общим объемом инвестиций 51,9 млрд рублей, 7 тыс. рабочих мест. А всего при поддержке правительства России построено 210 новых предприятий с объемом инвестиций 189 млрд рублей, появилось 36 тыс. новых рабочих мест.