Нашли вклад: инвестиции в Курилы резко увеличат

Россия планирует в ближайшие несколько лет активно развивать экономику Курильских островов, несмотря на многолетние попытки японской стороны оспорить вопрос принадлежности части из них. Правительство рассматривает возможность расширения территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) Курил для реализации новых инвестиционных проектов. Соответствующее постановление кабмина уже подготовлено Минвостокразвития и Арктики, сообщили «Известиям» в ведомстве. Предполагается, что новая инвестиционная политика до 2028 года принесет бюджету более 827 млрд рублей.

Поддержать каждого

Территории опережающего развития — особые экономические зоны со льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами. Они создаются для привлечения инвестиций и ускорения развития региона. Для резидентов ТОР налог на прибыль в первые пять лет не превышает 5%. Также для них предусмотрены освобождение от налога на имущество и землю, возможность использования режима свободной таможенной территории, социальные взносы в размере 7,6% в течение десяти лет и ряд других льгот.

Курилы_2 Подача банок с сайрой на бланширование в консервном цехе завода в селе Малокурильское на острове Шикотан Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Изначально ТОР «Курилы» создавалась с одним якорным инвестором – ООО Рыбокомбинат «Островной». Однако за прошедшие с момента ее основания полтора года у бизнеса появился интерес к работе на островах. В пресс-службе Минвостокразвития и Арктики «Известиям» заявили, что ведомство готово поддерживать проекты, которые дают инвестиции в регионы, создают новые производства и рабочие места, а также увеличивают доходную часть бюджетов.

Инвестиционные проекты будут реализованы в сферах туризма, рыбопереработки, судоремонта и строительства, уточнили в ведомстве. Так, ООО «Восток Тур» планирует построить на Курилах туристический комплекс, а ООО «Алаид» - предприятие по переработке рыбы. В планах комбината «Островной», помимо строительства консервного завода, фигурирует создание комплекса, где будут проводиться все виды ремонта судовых корпусов, механизмов и оборудования. ООО «Курильские острова» планирует создать в регионе строительную компанию. Этот проект позволит привлечь не менее 661,2 млн рублей частных инвестиций.

Предполагается, что совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов за период с 2019 по 2028 гг. составят более 827,4 млн рублей с учетом налоговых льгот для резидентов особой зоны.

Курилы_3 Южно-Курильский порт на острове Кунашир Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

— Мы готовы поддержать каждого инвестора, готового создавать и модернизировать производства, давать рабочие места, приносить деньги в регионы, — сказал «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. - Наша задача — создать на Дальнем Востоке максимально комфортные условия для развития бизнеса, для этого мы уже создали целый ряд мер поддержки для бизнеса. Территории опережающего развития – одна из них. И эта работа продолжается. Необходимо приложить все усилия для реализации каждого инвестиционного проекта.

С оглядкой на соседа

Часть объектов будет возведена на территории острова Шикотан, на который уже много лет претендует японская сторона. Однако в том, что Москва планирует развивать Курилы, никаких юридических противоречий нет, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Даже если это затрагивает острова Малой Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые Токио называет своими «северными территориями». Более того, активные действия на Шикотане дадут японцам четкий сигнал – Россия не планирует отступать от своей позиции, отметил он.

Курилы_1 Отдыхающие во время посещения термального комплекса «Ванночки» в городе Курильске на острове Итуруп Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

— Конечно, Япония будет рассматривать подобные действия как демонстрацию со стороны России своего нежелания передавать Шиктоан и Хабомаи под японский суверенитет. Ведь Владимир Путин и Синдзо Абэ с 2012 года ведут переговоры и договорились о том, чтобы решать вопроса мирного договора на основании советско-японской декларации 1956 года, — пояснил "Известиям" эксперт.

Однако, по его мнению, от дальнейших переговоров Токио не откажется, надеясь на благоприятный для себя исход.

— Отказываясь от диалога с российской стороной, премьер Абэ распишется в собственной беспомощности. Он не может смириться с тем, что 25 попыток продвинуться в решении проблемы мирного договора и застарелого спора вокруг островов не увенчались успехом, — отметил Валерий Кистанов. — Поэтому в Токио надеются, что в июне этого года во время визита российского лидера в японский город Осака на саммит G20 будет подписано некое рамочное соглашение, которое очертит пути движения в направлении подписания мирного договора.

Курилы_4 Рыболовецкое судно у берегов острова Хабомаи Фото: РИА Новости/Сергей Кривошеев

Последним поводом для недовольства Японии стал визит 27 февраля российской делегации на Южные Курилы, а именно - на остров Шикотан. Там прошла церемония церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи, обеспечивающей доступ к высокоскоростному интернету. Узел связи объединил Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и селами Крабозаводское и Малокурильское (остров Шикотан). Вскоре Токио выразил протест Москве в связи с визитом российских чиновников на Курилы - в МИД Японии даже назвали это "неприемлемым".