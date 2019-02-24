Лавров заявил об отсутствии прогресса в вопросе мирного договора с Японией

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров рассказал, что условия для взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора с Японией пока «отсутствуют полностью». Об этом он заявил в интервью вьетнамскому телеканалу «VTV» и китайским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс».

Министр отметил, что власти Японии часто говорят публично об успехах в обсуждении мирного договора с Россией.

«Если вы наблюдаете за тем, какую реакцию это вызывает в России, то знаете, что опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения. Да еще и обещают не просить компенсации», — цитирует его «РИА Новости».

Глава МИДа напомнил о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля, в ходе которого лидер страны пообещал продолжить работу для создания приемлемых для обеих сторон условий решения проблемы мирного договора.

Япония считает четыре острова Южных Курил — Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи — и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями», которые якобы незаконно находятся в составе РФ.

В доказательство Токио приводит первый русско-японский договор 1855 года — Трактат о торговле и границах, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны острова перешли к СССР. Из-за споров об их принадлежности Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В ней оговаривается вероятность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов передать два острова.

Однако позднее в Москве отметили, что Токио должен будет признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Южными Курилами.

19 февраля сообщалось, что 96% жителей Курил выступили против передачи южных островов Японии.