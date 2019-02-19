96% жителей Курил выступили против передачи южных островов Японии. Об этом говорят данные опроса, проведенного среди курильчан фондом ВЦИОМ. Результаты исследования во вторник, 19 февраля, озвучил генеральный директор фонда Константин Абрамов на заседании Сахалинской областной думы.

Поводом для опроса стал широкий общественный резонанс вокруг темы суверенитета южных островов Курильской гряды, на которые претендует Япония.

ВЦИОМ проводил опрос с 11 по 17 февраля 2019 года среди постоянно проживающих на островах курильчан. Всего было опрошено 7695 человек старше 18 лет — это 2/3 от числа совершеннолетних жителей островов.

Респонденты отвечали на вопрос: «Как вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?».

В результате однозначный отрицательный ответ дали жители разных островов в различных возрастных категориях — показатели колеблются между 92 и 97%.

Данные опроса показали недопустимость территориальных уступок Японии, говорится в заявлении Сахалинской областной думы.

«Отстаивая позицию по территориальной целостности Российской Федерации, депутаты Сахалинской областной думы поддерживают политику Президента России Владимира Владимировича Путина о недопустимости территориальных уступок... Любые притязания на территорию Курильских островов недопустимы, все домыслы по этому поводу считаем необоснованными. Курильские острова — наши и останутся нашими навсегда! Жители Курильских островов высказали свою однозначную позицию, и Сахалинская областная дума полностью ее разделяет», — заявили депутаты.

Япония считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями» и в доказательство приводит первый русско-японский договор 1855 года.

Документ признает эти острова японскими. Однако по итогам Второй мировой войны данные территории перешли к СССР. Из-за споров об их принадлежности Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговоры о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая допускает передачу Японии двух островов, но не оговаривает, на каких условиях.

При этом в Москве потребовали от Токио признания итогов Второй мировой войны и суверенитета России над Южными Курилами.