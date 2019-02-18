В Токио назвали «бурными» переговоры главы японского МИДа с Лавровым

Переговоры главы МИД Японии Таро Коно с российским коллегой Сергеем Лавровым были откровенными и бурными. Так охарактеризовал прошедшую встречу министров в Мюнхене генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Стороны ведут переговоры, ощущая на плечах бремя национальных интересов, и временами происходил бурный обмен мнениями. Однако это была откровенная дискуссия», — цитирует его агентство ТАСС 18 февраля.

Суга добавил, что Токио продолжит вести «упорные переговоры», направленные на заключение мирного договора с Россией.

Лавров и Коно встретились 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда глава российского МИДа подчеркнул, что Москва не ставит искусственных сроков по заключению мирного договора и продолжит настаивать на признании Японией итогов Второй мировой войны и суверенитета России над всеми Курильскими островами.

Также министры договорились о проведении их заместителями Игорем Моргуловым и Такэо Мори консультаций по теме мирного договора в ближайшие недели.

Япония считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями» и в доказательство приводит первый русско-японский договор 1855 года.

Документ признает эти острова японскими. Однако по итогам Второй мировой войны данные территории перешли к СССР. Из-за споров об их принадлежности Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговоры о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая допускает передачу Японии двух островов, но не оговаривает, на каких условиях.

При этом в Москве потребовали от Токио признания итогов Второй мировой войны и суверенитета России над Южными Курилами.