Прямой эфир

В Токио назвали «бурными» переговоры главы японского МИДа с Лавровым

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры главы МИД Японии Таро Коно с российским коллегой Сергеем Лавровым были откровенными и бурными. Так охарактеризовал прошедшую встречу министров в Мюнхене генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Стороны ведут переговоры, ощущая на плечах бремя национальных интересов, и временами происходил бурный обмен мнениями. Однако это была откровенная дискуссия», — цитирует его агентство ТАСС 18 февраля.

Суга добавил, что Токио продолжит вести «упорные переговоры», направленные на заключение мирного договора с Россией.

Совет без опасности: в Мюнхене выступили за сотрудничество с Москвой
В баварской столице завершилась 55-я конференция по безопасности

Лавров и Коно встретились 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда глава российского МИДа подчеркнул, что Москва не ставит искусственных сроков по заключению мирного договора и продолжит настаивать на признании Японией итогов Второй мировой войны и суверенитета России над всеми Курильскими островами.

Также министры договорились о проведении их заместителями Игорем Моргуловым и Такэо Мори консультаций по теме мирного договора в ближайшие недели.

Япония считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями» и в доказательство приводит первый русско-японский договор 1855 года. 

Документ признает эти острова японскими. Однако по итогам Второй мировой войны данные территории перешли к СССР. Из-за споров об их принадлежности Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговоры о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая допускает передачу Японии двух островов, но не оговаривает, на каких условиях.

При этом в Москве потребовали от Токио признания итогов Второй мировой войны и суверенитета России над Южными Курилами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об опасениях Японии перед встречей Трампа и Ким Чен Ына
Политолог назвал положительным сигналом идею Токио отменить визы для россиян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017