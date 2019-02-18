СМИ сообщили об опасениях Японии перед встречей Трампа и Ким Чен Ына

Правительство Японии опасается, что американский лидер Дональд Трамп пойдет на весомые уступки в ракетно-ядерной области во время второй встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правящей Либерально-демократической партии и МИДе Японии, Токио беспокоит, что Трамп договорится только о ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь пределов США.

В японском внешнеполитическом ведомстве расценивают сохранение у Пхеньяна ракет средней дальности как наихудший сценарий итогов саммита США — КНДР. Именно эти ракеты «держат под прицелом Японию», считают в министерстве.

Как уточняет ТАСС, в Токио намерены оказывать давление на США для достижения полной денуклеаризации Северной Кореи.

6 февраля стало известно, что Трамп собирается встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля. Вторая по счету встреча глав двух государств должны пройти во вьетнамском Ханое.

Первый саммит с участием лидеров Соединенных Штатов и КНДР состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР объявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны США.