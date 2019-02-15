Политолог назвал положительным сигналом идею Токио отменить визы для россиян

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич положительно оценил намерение Японии отменить краткосрочные визы для россиян.

О том, что Токио изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для российских граждан, японские СМИ сообщили 15 февраля. Сроки реализации этих планов на данный момент не определены. Cогласно проекту, россиянам не нужна будет виза на въезд в Японию для пребывания в стране в течение 90 дней.

«В контексте российско-японских отношений рассмотрение подобных возможностей и шагов со стороны Токио — это положительный сигнал. Россия заинтересована в развитии экономических, политических, научных и иных связей и отношений с Токио», — рассказал «Известиям» Олевич.

По его словам, Россия в целом заинтересована в упрощении визового режима с максимально большим числом стран. Он отметил, что МИД на протяжении многих лет работает над тем, чтобы российским гражданам было легче совершать поездки за границу.

Одновременно в стране принимаются меры по облегчению визового режима для иностранных граждан, которые прибывают в Россию как туристы, представители бизнес-сообщества или по другим делам, рассказал политолог.

Вместе с тем, если рассматривать этот потенциальный шаг в контексте переговоров между Москвой и Токио о заключении мирного договора, то Россия как и прежде не намерена передавать острова Курильской гряды либо какую-то их часть, подчеркнул эксперт.

«В то время как Япония по-прежнему состоит в рамках договора о безопасности с США 1960 года. А значит, в случае передачи части Курильской гряды на этой территории могут быть размещены в том числе американские военные базы. Для России это абсолютно неприемлемо», — заключил Олевич.

Он добавил, что Москва готова обсуждать вопросы экономического взаимодействия на островах Курильской гряды, но только при соблюдении суверенитета Росссийской Федерации над островами.

В октябре прошлого года власти Японии значительно смягчили визовый режим для граждан РФ, путешествующих в составе туристических групп по турам компаний, входящих в Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Согласно новым правилам, для получения визы таким туристам потребуются лишь две заполненные анкеты, две фотографии, оригинал заграничного паспорта и копия российского.

Ранее эксперты выяснили, что в 2018 году россияне стали чаще летать в Японию, чем годом ранее. Количество купленных билетов возросло на 34%, а средняя стоимость перелета снизилась на 9,8% и составила 34,7 тыс. рублей.