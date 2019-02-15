Прямой эфир

Политолог назвал положительным сигналом идею Токио отменить визы для россиян

0
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич положительно оценил намерение Японии отменить краткосрочные визы для россиян.

О том, что Токио изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для российских граждан, японские СМИ сообщили 15 февраля. Сроки реализации этих планов на данный момент не определены. Cогласно проекту, россиянам не нужна будет виза на въезд в Японию для пребывания в стране в течение 90 дней.

В островной массе: судьбу Курил продолжат обсуждать в феврале
Лидеры России и Японии договорились, что вопрос мирного договора будет рассмотрен главами МИДов на конференции в Мюнхене

«В контексте российско-японских отношений рассмотрение подобных возможностей и шагов со стороны Токио — это положительный сигнал. Россия заинтересована в развитии экономических, политических, научных и иных связей и отношений с Токио», — рассказал «Известиям» Олевич.

По его словам, Россия в целом заинтересована в упрощении визового режима с максимально большим числом стран. Он отметил, что МИД на протяжении многих лет работает над тем, чтобы российским гражданам было легче совершать поездки за границу.

Одновременно в стране принимаются меры по облегчению визового режима для иностранных граждан, которые прибывают в Россию как туристы, представители бизнес-сообщества или по другим делам, рассказал политолог.

Вместе с тем, если рассматривать этот потенциальный шаг в контексте переговоров между Москвой и Токио о заключении мирного договора, то Россия как и прежде не намерена передавать острова Курильской гряды либо какую-то их часть, подчеркнул эксперт.

«В то время как Япония по-прежнему состоит в рамках договора о безопасности с США 1960 года. А значит, в случае передачи части Курильской гряды на этой территории могут быть размещены в том числе американские военные базы. Для России это абсолютно неприемлемо», — заключил Олевич.

Он добавил, что Москва готова обсуждать вопросы экономического взаимодействия на островах Курильской гряды, но только при соблюдении суверенитета Росссийской Федерации над островами.

В октябре прошлого года власти Японии значительно смягчили визовый режим для граждан РФ, путешествующих в составе туристических групп по турам компаний, входящих в Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Согласно новым правилам, для получения визы таким туристам потребуются лишь две заполненные анкеты, две фотографии, оригинал заграничного паспорта и копия российского.

Ранее эксперты выяснили, что в 2018 году россияне стали чаще летать в Японию, чем годом ранее. Количество купленных билетов возросло на 34%, а средняя стоимость перелета снизилась на 9,8% и составила 34,7 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Токио начал изучать вопрос об отмене въездных виз для граждан России
Песков прокомментировал намерение Японии отменить визы для граждан РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017