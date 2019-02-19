Прямой эфир

Япония признала Гуайдо временным лидером Венесуэлы

0
Фото: REUTERS/Marco Bello
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Японии выразили поддержку оппозиционным силам Венесуэлы в лице их лидера Хуана Гуайдо, признав его временным президентом Боливарианской Республики. Об этом 19 февраля заявил глава японского МИДа Таро Коно.

«Мы выражаем свою ясную поддержку Гуайдо как временно исполняющему обязанности президента (Венесуэлы. — Ред.)», — цитирует министра агентство ТАСС.

Война по расписанию: что помешает силовому сценарию в Венесуэле
США перешли к конкретным шагам по подготовке вооруженного вторжения

Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января, на фоне акций протеста оппозиции.

Поддержку ему выразили власти некоторых стран Южной Америки, Канады и США. Посол Венесуэлы в России назвал Гуайдо завербованной Вашингтоном марионеткой.

Действующий лидер Николас Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок в мае 2018 года. Он назвал происходящее в стране попыткой госпереворота при поддержке США и разорвал дипотношения с Вашингтоном.

Поддержку действующему венесуэльскому лидеру выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Сирия и Иран.

Американские власти неоднократно обращались к венесуэльским военным с призывом изменить присяге, что осуждалось российским МИДом.

По словам помощника президента США Джона Болтона, представители командования ВС Венесуэлы ведут тайные переговоры с оппозицией и Гуайдо.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ко «всем вариантам» мирного перехода власти в Венесуэле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде обвинили Трампа в призывах к военному мятежу в Венесуэле
Захарова назвала шантажом угрозы Трампа военным Венесуэлы
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017