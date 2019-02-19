Япония признала Гуайдо временным лидером Венесуэлы

Власти Японии выразили поддержку оппозиционным силам Венесуэлы в лице их лидера Хуана Гуайдо, признав его временным президентом Боливарианской Республики. Об этом 19 февраля заявил глава японского МИДа Таро Коно.

«Мы выражаем свою ясную поддержку Гуайдо как временно исполняющему обязанности президента (Венесуэлы. — Ред.)», — цитирует министра агентство ТАСС.

Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января, на фоне акций протеста оппозиции.

Поддержку ему выразили власти некоторых стран Южной Америки, Канады и США. Посол Венесуэлы в России назвал Гуайдо завербованной Вашингтоном марионеткой.

Действующий лидер Николас Мадуро был переизбран на второй шестилетний срок в мае 2018 года. Он назвал происходящее в стране попыткой госпереворота при поддержке США и разорвал дипотношения с Вашингтоном.

Поддержку действующему венесуэльскому лидеру выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Сирия и Иран.

Американские власти неоднократно обращались к венесуэльским военным с призывом изменить присяге, что осуждалось российским МИДом.

По словам помощника президента США Джона Болтона, представители командования ВС Венесуэлы ведут тайные переговоры с оппозицией и Гуайдо.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ко «всем вариантам» мирного перехода власти в Венесуэле.