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Захарова попросила Японию объяснить слова об «оккупации» Курил

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Фото: РИА Новости/Андрей Шапран
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 22 февраля призвала Японию пояснить слова министра по делам Окинавы и северных территорий Мицухиро Миякоси о формулировках, которые Токио использует в отношении Курильских островов.

Ранее в японском парламенте Миякоси заявил, что менять формулировки «исконные территории» Японии и «незаконная оккупация» Россией, используемые в документах относительно островов, на которые претендует азиатская страна, нет необходимости, сообщает ТАСС.

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«В данном случае было бы неплохо им и прокомментировать, как такие заявления укладываются в русло намеченного японским руководством плана к скорейшему урегулированию данного вопроса», — цитирует Захарову «РИА Новости».

19 февраля сообщалось, что 96% жителей Курил выступили против передачи южных островов Японии.

Япония считает четыре острова Южных Курил — Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи — и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями», которые якобы незаконно находятся в составе РФ.

В доказательство Токио приводит первый русско-японский договор 1855 года — Трактат о торговле и границах, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны острова перешли к СССР. Из-за споров об их принадлежности Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В ней оговаривается вероятность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана.

Однако позднее в Москве отметили, что Токио должен будет признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Южными Курилами. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов передать два острова.

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