В Госдуме назвали провокацией карту с «японскими» Курилами к Олимпиаде-2020

Изображение Южных Курил частью территории Японии на сайте Олимпиады-2020 является провокацией Токио и должно быть исправлено оргкомитетом Игр. Об этом заявил член комитета Госдумы по физкультуре и спорту, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев 9 августа.

«Я думаю, что указание Южных Курил в составе Японии на официальном сайте Олимпиады расценивать как непреднамеренную ошибку нельзя. На мой взгляд, это целенаправленная акция, которой руководство Японии стремится ускорить переговорный процесс с Россией», — заявил депутат агентству «РИА Новости».

Свищев подчеркнул, что спорт — «это не арена для политических баталий», а японские власти в подобных вопросах должны «руководствоваться дипломатическими мерами для обсуждения этого вопроса с нашим руководством».

Сенатор Олег Морозов считает, что такая «картографическая агрессия» не соответствует олимпийскому духу и должна быть осуждена Международным олимпийским комитетом.

На сайте Олимпиады 2020 года появилась карта Японии, на которой острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи указаны как часть провинции Хоккайдо. Примечательно, что аналогичная карта была показана в июле в видеоролике к саммиту G20. Тогда Москва выразила Токио протест.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

По итогам Второй мировой войны Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир отошли СССР. Япония отказывается это признавать, и мирный договор между странами до сих пор не подписан. В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Однако Путин подчеркнул, что вопрос требует проработки, так как в документе не указывается, на каком основании СССР был готов передать острова и под чей суверенитет они подпадут.