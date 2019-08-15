Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права на зимние Игры-2026

Италию могут отстранить от участия в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году и даже лишить права на проведение зимних Игр-2026 года из-за нового закона о реформе спорта, заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Джованни Малаго в интервью газете Tuttosport.

В августе текущего года парламент страны одобрил закон, согласно которому основные полномочия по организации спортивной деятельности, включая распределение целевых финансовых потоков, переходят правительству Италии, а соответственно НОК лишается автономного статуса.

В Международном олимпийском комитете отреагировали на эту новость и направили в Рим письмо, текст которого не был опубликован. Однако, как пишут итальянские СМИ, в послании МОК заявил о недопустимости изменения статуса НОК, так как это противоречит принципам Олимпийской хартии. В качестве ответа на грядущие изменения Международный олимпийский комитет рассматривает возможность отстранения сборной Италии от участия в летних Играх в Токио.

По словам Малаго, последствия происходящего для национального спорта могут быть «разрушительными». Он напомнил, что на право проведения в 2026 году зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо были затрачены огромные усилия.

Ситуацию усугубляет внутриполитический кризис в Италии. Если еще недавно представитель партии «Лига» Джанкарло Джорджетти, курирующий в правительстве спорт, пообещал уточнить положения нового закона на законодательном уровне, то спустя несколько дней стало известно о распаде правящей коалиции, в которую входила «Лига». Теперь в Италии обсуждают возможность проведения досрочных парламентских выборов.

При этом пока неясно, что будет с законом о реформе спорта и кто будет представлять страну 27 августа на первом заседании оргкомитета зимней Олимпиады 2026 года с участием представителей МОКа, НОКа, правительства и местных властей.