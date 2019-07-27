Cборную России официально пригласили на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио. МОК не будет накладывать ограничения, как это было на ОИ в Пхёнчхане. Наших спортсменов наградят под гимн РФ, все будут одеты в форму сборной. Атлеты находятся в стадии активной подготовки — до ОИ осталось меньше года.