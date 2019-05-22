Исполком МОКа рекомендовал оставить бокс в программе Олимпиады

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) решил судьбу бокса на предстоящей Олимпиаде в Токио. Организация рекомендовала оставить этот вид спорта в программе Игр, сообщается на ее официальном сайте в среду, 22 мая.

Также исполком МОКа рекомендовал лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) официального признания. Следовательно, вместо нее организацией боксерских соревнований в рамках Олимпиады-2020 будет заниматься сам МОК.

В России положительно отреагировали на это решение. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что в ОКР рады ему — особенно с учетом российских «победных традиций» в этом виде спорта. Он добавил, что в комитете приняли к сведению решение исполкома лишить признания AIBA.

«Самое важное в данной ситуации, что спортсмены, непосредственные участники Олимпиады, получат возможность выступить на самом главном старте четырехлетия. Я удовлетворен, что их интересы не затронуты», — цитирует Позднякова ТАСС.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года россиянин Михаил Алоян, комментируя решение МОКа, отметил, что исключение бокса из программы Олимпиады стало бы большим ударом по всему олимпийскому движению.

«Олимпиада началась с бокса и борьбы, это классика олимпийского спорта. Наказывать спортсменов по каким-то причинам, не связанным с самими спортсменами, неправильно», — сказал боксер в интервью «РИА Новости».

О возможном исключении бокса из программы Олимпийских игр в феврале 2018 года говорил президент МОКа Томас Бах. У комитета возникли вопросы к руководству AIBA, глава которой Гафур Рахимов занял свою должность после ряда перестановок. В связи с этим было начато расследование.