Спорт высоких KPI: для олимпийцев введут показатели эффективности

Минспорта планирует ввести для общероссийских спортивных федераций показатели эффективности, по которым будет отслеживаться реализация программ развития. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, новшество позволит достичь сразу нескольких целей: определить наиболее успешно работающие федерации, своевременно выявлять проблемы, затрудняющие реализацию программы, и оказывать содействие в развитии конкретного вида спорта. Эксперты полагают, что это станет хорошим стимулом для федераций, поскольку санкции за невыполнение критериев эффективности, вероятнее всего, будут носить экономический характер.

По действующему законодательству спортивные организации разрабатывают программу развития сроком на четыре года, которая затем утверждается Министерством спорта. При ее подготовке анализируется состояние и перспективы развития вида спорта в России и мире, а также определяются задачи, мероприятия и целевые показатели. Однако сегодняшняя практика не предполагает оценки эффективности деятельности федераций.

— Ежегодный анализ ключевых показателей, отражающих эффективность работы федерации, позволит определить динамику развития вида спорта. Разрабатываемая сейчас методика оценки эффективности деятельности федераций по развитию различных видов спорта будет утверждаться с учетом мнения Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета, Сурдлимпийского комитета и Комитета национальных и неолимпийских видов спорта, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минспорта. — Сегодняшняя практика не предполагает оценки эффективности деятельности федераций. А это уравнивает их независимо от результатов деятельности.

В ведомстве отметили, что важны и такие показатели, как массовое вовлечение граждан в занятия конкретным видом спорта, его интеграция в сферу образования.

— Это трудновыполнимая задача, поскольку национальные федерации имеют разные возможности, их виды спорта находятся на разных уровнях развития и популярности, поэтому единые критерии оценки их эффективности выработать достаточно сложно, — заявил «Известиям» депутат Госдумы, вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков. — Но это не значит, что подобное невозможно. С одной стороны, спортивные федерации — общественные организации. С другой, многие из них получают немалую помощь из федерального бюджета, поэтому государство имеет полные основания оценивать эффективность их работы.

Российские федерации и так отчитываются перед Минспорта, но Сергей Чепиков полагает, что никто не будет против введения дополнительных механизмов контроля за выполнением задач и программ развития спорта, которые надлежит реализовывать национальным ассоциациям.

По мнению президента Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрия Дубровского, основной показатель эффективности работы организаций в этой методике — это медали, завоеванные на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

— Но учитывают и их возможности. Например, количество средств, выделяемых государством на организацию тренировочных сборов спортсменов и приобретение инвентаря, а также общую историю развития наших видов спорта в стране. Поэтому, к примеру, у нас в прыжках с трамплина учитывают и такие достижения, как прошлогоднее четвертое место Ирины Аввакумовой на Олимпиаде в Пхёнчхане, что было прорывом для России, — пояснил эксперт.

По словам Дмитрия Дубровского, санкции за невыполнение критериев эффективности или существенное отставание от них, вероятнее всего, будут носить экономический характер. Минспорта не может заменить руководителей общественных организаций, но сократить им финансирование имеет все основания. Что, как правило, очень повышает ответственность спортивных федераций.