На олимпийской стройке в Токио от жары умер рабочий

Жара привела к смерти рабочего из бригады, задействованной на строительстве одного из олимпийских объектов в Токио. Об этом сообщил телеканал NHK в субботу, 10 августа.

Умер мужчина, который прокладывал электрический кабель в районе выставочного комплекса «Токио биг сайт», где идет реконструкция перед Олимпиадой-2020. Причиной смерти стал тепловой удар.

В первой половине лета в Японии было холодно и дождливо, а с середины июля температура начала резко повышаться. Cтолбики термометров доходят до +39 градусов.

Власти просят граждан и туристов не находиться на солнце длительное время, пить побольше жидкости и носить головные уборы.

6 августа стало известно, что за прошедшую неделю по меньшей мере 57 человек скончались в Японии из-за аномальной жары, еще около 20 тыс. попали в больницы с тепловыми ударами.