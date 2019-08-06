В Токио железнодорожная ветка остановилась из-за перебоя в подаче электроэнергии

В Токио одна из железнодорожных веток оператора Keisei Electric Railway остановилась из-за перебоя в подаче электроэнергии. Об этом сообщил телеканал NHK во вторник, 6 августа.

Отмечается, что инцидент привел к эвакуации по крайней мере восьми железнодорожных составов.

При этом из-за остановки подачи электроэнергии в поездах также отказали кондиционеры и нескольким пассажирам, дожидавшимся эвакуации, стало плохо, они были госпитализированы.

28 июня сообщалось, что в Подмосковье возникли задержки в движении поездов Октябрьской железной дороги. Это произошло из-за кражи 1,5 км кабеля.