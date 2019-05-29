Заммэра Москвы связал произошедший 21 мая сбой в метро с человеческим фактором

Заммэра Москвы Максим Ликсутов связал причину сбоя в движении поездов на участке от станции «Парк Победы» до «Савеловской» Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая с человеческим фактором. Об этом он сообщил в среду, 29 мая, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Уверен, что здесь руководство московского метро выводы соответствующие сделает. Не только, как иногда бывает, найдут какого-то человека, который ходил и что-то недописал. Уверен, что выводы будут сделаны и по руководящему составу Московского метрополитена», — подчеркнул он.

Ликсутов отметил, что за последние несколько дней была проверена вся инфраструктура, связанная с контактным рельсом метро, и никаких существенных отклонений от нормативов не зафиксировано. В ближайшее время будут подведены итоги расследования инцидента, передает ТАСС.

Заммэра также напомнил, что вечером 23 мая движение поездов также отсутствовало в обоих направлениях на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево» стояли три состава. Причины обоих сбоев носили нетипичный характер, отметил Ликсутов.

Вечером 21 мая движение поездов от «Парка Победы» до «Савеловской» Солнцевской и Большой кольцевой линий метро было приостановлено в связи с поездом, остановившимся в тоннеле, напоминает РИАМО. В результате в тоннеле в трех поездах оказался 1041 пассажир. Из соображений безопасности людей выводили из составов около трех часов — сотрудникам метрополитена необходимо было удостовериться, что пассажирам не угрожает высокое напряжение.