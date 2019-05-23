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Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве восстановлено

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Движение на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро возобновлено. Об этом сообщил Twitter московского метрополитена.

Сначала на участке между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево» организовали челночное движение с увеличенными интервалами, затем работа линии возобновилась в полном объеме, отметили в метрополитене.

На место были стянуты все службы метро. В общей сложности от момента остановки первого поезда до восстановления движения прошло 35 минут, рассказали «Известиям» в столичной подземке.

Пока поезда следуют с увеличенными интервалами, идет работа над тем, чтобы ввести движение в график. По предварительным данным, причиной остановки движения стала неисправность поезда 760-й серии.

Ранее, 23 мая, движение на участке линии прекратилось из-за неисправности одного из составов. Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле, позже их эвакуировали на станцию «Бибирево».

В этот же день в Лондоне десятки пассажиров метро эвакуировали из-за задымления в поезде. Четверым понадобилась медицинская помощь из-за отравления дымом, сообщает «Би-би-си», но госпитализация не потребовалась. Из-за инцидента движение по линии пришлось прекратить в час пик.

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