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Три станции фиолетовой ветки метро в Москве закроют с 25 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро закроют для пассажиров 25 мая в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской линии. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает пресс-служба метрополитена.

Работать не будут станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».

Движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии будет осуществляться только между станциями «Планерная» и «Выхино». В этот день пассажиры смогут пользоваться бесплатным компенсационным маршрутом автобуса КМ, который будет останавливаться около закрытых станций, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что вблизи временно закрытых станций, а также на станции «Выхино» будет организовано дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Кроме того, около станций «Кузьминки» и «Выхино» будут дежурить кассы-автомобили, где пассажиры смогут купить билеты на одну поездку. Работа мобильных кассиров также будет организована на станциях «Кузьминки» и «Выхино».

Ранее 18 мая заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в первых числах июня планируется открыть для пассажиров участок Некрасовской линии метро — от «Некрасовки» до «Косино».

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