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Более 1 тыс. человек застряли в тоннеле московского метро

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Фото: Московское метро (@MetroOperativno)
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Три поезда застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро во вторник вечером, 21 мая. Инцидент произошел между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская».

По данным РЕН ТВ, в вагонах составов находилось от 1 тыс. до 2 тыс. человек.

Как сообщается на странице столичной подземки в Twitter, по данным на 21:43 мск, «пассажиры одного поезда уже вышли на станцию», их пересадили на буксировочный состав и доставили до ближайшей остановки. Специалисты отметили, что угрозы безопасности людей нет.

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Ранее в тот же день сообщалось, что причиной сбоя на желтой ветке московского метро стала техническая неисправность состава.

В настоящее время поезда не ходят от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская», остановившийся поезд в ближайшее время отбуксирует вспомогательный состав.

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