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Поезд застрял в тоннеле на Солнцевской линии московского метро

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В тоннеле на Солнцевской линии московского метро застрял поезд. Об этом 21 мая сообщает «Итерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Поезд застрял в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» около 18:45», — сказал собеседник агентства. По его словам, причиной сбоя на желтой ветке стала техническая неисправность состава.

Московский метрополитен сообщил сначала о том, что на Солнцевской и Большой кольцевой линиях поезда следуют с увеличенными интервалами, затем о том, что на этих линиях от «Раменок» до «Хорошевской» движение поездов приостановлено. «Делаем всё возможное для скорейшего восстановления движения», — говорится в сообщении в Twitter.

В настоящее время поезда не ходят от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская», остановившийся поезд отбуксирует вспомогательный состав, добавили в московском метро.

«Безопасности пассажиров ничего не угрожает», — рассказали в пресс-службе, а также отметили, что станция «Савеловская» Большой кольцевой линии закрыта для входа пассажиров.

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