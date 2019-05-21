На месте самостроя в Лефортово построят электродепо московского метро

Электродепо московского метро построят в столичном районе Лефортово вместо двух самовольно возведенных зданий. Об этом 21 мая рассказали в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Объекты самостроя инспекторы обнаружили на шоссе Энтузиастов, владение 4. Там без разрешительных документов и прав на участок построили четырехэтажное и трехэтажное здания площадью свыше 2,5 тыс. кв. м, пишет агентство городских новостей «Москва».

К настоящему времени постройки снесены, на их месте началось строительство электродепо «Нижегородское». Именно оно будет обслуживать составы Большого кольца московского метро, пишет REGNUM.

Отмечается, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершено уже на 50%. Как напоминает «Москва 24», в 2018 году были открыты два участка новой ветки. Для пассажиров работают шесть станций. В 2019 году запланирован запуск участка со станциями «Лефортово» и «Авиамоторная». Всего с 2011 года в столице ввели 136,9 км линий, 73 станции метро и МЦК, а также девять электродепо.

18 мая сообщалось, что участок Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до «Косино» планируется открыть раньше срока — в начале июня 2019 года.