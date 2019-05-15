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«Яндекс» переименовал станции метро Москвы

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Фото: пресс-служба «Яндекса»
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Компания «Яндекс» разработала альтернативный вариант схемы Московского метрополитена к 84-летию подземки 15 мая. Ознакомиться с новыми названиями станций можно при помощи сервиса «Яндекс.Карты».

Разработчики для создания новой карты брали за основу запросы пассажиров, которые искали те или иные достопримечательности столицы и другие заведения поблизости. Таким образом, станции получили названия, соответствующие геолокациям, расположенным рядом и пользующимся популярностью у горожан, пишет НСН.

В частности, станция «Боровицкая» стала «Театром Эстрады», «Александровский сад» переименовали в «Кремлевский дворец», «Охотный Ряд» — в «Большой театр», «Театральную» — в «ГУМ», «Лубянку» — в «Библио-Глобус».

Ряд станций назвали в честь расположенных в окрестностях парков и достопримечательностей — например, «Новогиреево» стало называться «Кусково», а «Китай-город» — «Зарядьем». Следует обратить внимание, что «Яндекс» переделал также метро Санкт-Петербурга. Как пишет сайт kp.ru, чтобы увидеть обновления, пользователям гаджетов необходимо обновить приложение «Яндекс,Метро» до последний версии или зайти на сайт компании.

Ранее 15 мая сообщалось, что московское метро устроит к своему дню рождения парад поездов.

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