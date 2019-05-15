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Салатовую ветку московского метро продлят в 2022 году

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Фото: РИА Новости/Евгений Самарин
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Люблинскo-Дмитровскую линию московского метро продлят до поселка Северный в 2022 году. Об этом в среду, 15 мая, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Xуснуллин.

По его словам, сейчас уже готов котлован за станцией метро «Селигерская».

«Две станции будут в подземном исполнении, дальше щит поднимется на землю, и мы пойдем под МКАД к поселку Северный», — цитирует Xуснуллина агентство городских новостей «Москва».

Станции накроют специальными ограждениями, крышей и забором для удобства жителей. Оборотные тупики на конечной станции «Физтех» построят таким образом, чтобы в поселке не создавалось шума, добавил чиновник.

«У нас в ближайшей перспективе — максимум через три года — эта линия дойдет до «Физтеха», практически до границы с Московской областью», — рассказал Xуснуллин.

Салатовую ветку продлят на три станции: «Улица 800-лeтия Москвы», «Лиaнoзoвo» и «Физтех».

В конце марта Xуснуллин сообщал, что первый отрезок розовой ветки Московского метрополитена от станции «Нeкрaсoвкa» до станции «Кocинo» планируют запустить в начале июня текущего года.

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