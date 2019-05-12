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Собянин рассказал об улучшении качества кольцевой линии метро Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Кольцевую линию Московского метрополитена подготовят к замене рельсов к 1 июня. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на своем сайте в воскресенье, 12 мая.

Рабочие уберут стыки между рельсами, что позволит снизить вибрации и уровень шума в поездах и увеличит плавность хода составов.

Собянин отметил, что в первую очередь нужно заменить специальные подкладки под рельсами. Они обеспечат безопасное крепление бесстыковых рельсов. Градоначальник подчеркнул, что рабочие уже сменили около 90% подкладок — примерно 100 тыс. штук.

«Мы применяем передовые технологии, чтобы движение поездов было более плавным. Таким образом, Кольцевая линия, одна из старейших веток в московском метро, не будет уступать недавно открытым участкам метрополитена по комфортности поездок. Здесь практически завершен подготовительный этап по укладке специальных подрельсовых подкладок», — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В настоящий момент рабочие обновляют железнодорожное полотно в районе станций «Белорусская» и «Курская».

Бесстыковые рельсы используются при строительстве с 2012 года. Строители используют подобную технологию на Московском центральном кольце (МЦК), а также на центральных участках линий столичной подземки в пределах Кольцевой линии: Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Арбатско-Покровской, а также на участках Филевской и Солнцевской линий.

Ранее, 11 мая, руководство Московского метрополитена установило на станции «Деловой центр» Железный трон из британского телесериала «Игра престолов» в преддверии выхода пятой серии финального, восьмого сезона шоу.

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