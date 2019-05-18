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Первые станции Некрасовской линии столичного метро запустят в июне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Участок Некрасовской линии московского метрополитена от станции «Некрасовка» до «Косино» планируется открыть раньше срока. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

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Этот участок откроется в начале июня. Заммэра уточнил, что линия состоит из трех этапов. «Первый — от «Некрасовки» до «Косино» со станциями «Улица Дмитриевского» и «Лухмановская». На этом участке мы поедем в первых числах июня, сомнений никаких нет», — цитирует Хуснуллина Агентство городских новостей «Москва».

Параллельно с этим идет работа по строительству второго участка от станции «Косино» до станции «Нижегородская». По словам Хуснуллина, это сложный участок, который приходится прокладывать с большим количеством подземных коммуникаций, которые необходимо менять, и сложной гидрогеологической обстановкой. «Там мы впервые в истории метрополитена соединяем шестиметровые тоннели с десятиметровыми», — добавил заммэра.

Новая ветка столичного метрополитена будет проходить от улицы Нижегородская до района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Ее протяженность составит более 17 км.

На линии будут расположены восемь станций: «Нижегородская», «Стахановская улица», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Ранее 15 мая сообщалось, что Люблинскo-Дмитровскую линию московского метро продлят до поселка Северный в 2022 году.

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