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Названы две основные версии сбоя в московском метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Столичный метрополитен назвал две основные версии сбоя на Солнцевской линии, а также рассказал, сколько времени понадобится на выяснение точной причины произошедшего.

По предварительным данным, причиной остановки работы линии стала неисправность контактного рельса или неисправность токоприемника поезда. Точно будет известно через неделю, пишет «РИА Новости».

Ранее 21 мая сообщалось, что в тоннеле на Солнцевской линии метро застряли три поезда, в которых находились более 1 тыс. человек. Инцидент произошел между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская».

Из-за произошедшего было временно прекращено движение поездов от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская». В результате случившегося никто не пострадал.

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