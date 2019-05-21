Всех пассажиров вывели из застрявших в московском метро поездов
Всех пассажиров из поездов, остановившихся в тоннеле столичного метро, вывезли на станцию. За медицинской помощью никто из них не обратился, сообщили во вторник, 21 мая, на странице Московского метрополитена в Twitter.
«Службы метрополитена продолжают работу по восстановлению движения на участке линии», — сообщается в микроблоге.
Ранее 21 мая сообщалось, что в тоннеле на Солнцевской линии метро застряли три поезда, в которых находились более 1 тыс. человек. Инцидент произошел между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». Причиной сбоя движения стала потеря напряжения в контактном рельсе.
Из-за произошедшего было временно прекращено движение поездов от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».