Всех пассажиров вывели из застрявших в московском метро поездов

Всех пассажиров из поездов, остановившихся в тоннеле столичного метро, вывезли на станцию. За медицинской помощью никто из них не обратился, сообщили во вторник, 21 мая, на странице Московского метрополитена в Twitter.

«Службы метрополитена продолжают работу по восстановлению движения на участке линии», — сообщается в микроблоге.

Ранее 21 мая сообщалось, что в тоннеле на Солнцевской линии метро застряли три поезда, в которых находились более 1 тыс. человек. Инцидент произошел между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». Причиной сбоя движения стала потеря напряжения в контактном рельсе.

Из-за произошедшего было временно прекращено движение поездов от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».