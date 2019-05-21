Власти назвали причину ЧП на желтой ветке метро в Москве

Потеря напряжения в контактном рельсе стала причиной сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий метрополитена, сообщается на странице Московского транспорта в Twitter во вторник, 21 мая.

Ранее в тот же день стало известно, что сразу три состава застряли в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». По предварительным оценкам, в вагонах могло находится от 1 до 2 тыс. человек.

«<…> никакого задымления нет, угрозы для пассажиров нет. Ремонтные службы метро уже работают над устранением (неисправности. — Ред.)», — отмечается в публикации.

По последним данным, пассажиры уже двух составов были доставлены на ближайшую станцию. В настоящий момент выводят людей из третьего поезда.

В связи с техническим сбоем движение составов от между станциями «Парк Победы» и «Савеловская» Солнцевской и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро временно приостановлено. Кроме того, для входа пассажиров закрыты станции «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савеловская» БКЛ.