Прямой эфир

Власти назвали причину ЧП на желтой ветке метро в Москве

0
Фото: twitter.com/metrooperativno
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потеря напряжения в контактном рельсе стала причиной сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий метрополитена, сообщается на странице Московского транспорта в Twitter во вторник, 21 мая.

Ранее в тот же день стало известно, что сразу три состава застряли в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». По предварительным оценкам, в вагонах могло находится от 1 до 2 тыс. человек.

«<…> никакого задымления нет, угрозы для пассажиров нет. Ремонтные службы метро уже работают над устранением (неисправности. — Ред.)», — отмечается в публикации.

По последним данным, пассажиры уже двух составов были доставлены на ближайшую станцию. В настоящий момент выводят людей из третьего поезда.

В связи с техническим сбоем движение составов от между станциями «Парк Победы» и «Савеловская» Солнцевской и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро временно приостановлено. Кроме того, для входа пассажиров закрыты станции «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савеловская» БКЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первые станции Некрасовской линии столичного метро запустят в июне
На месте самостроя в Лефортово построят электродепо московского метро

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017