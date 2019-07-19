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Сбой движения произошел на Большой кольцевой линии метро

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Сбой движения произошел на Большой кольцевой линии московского метро. На участке от «Хорошевской» до «Савеловской» поездов нет, в обратную сторону они следуют с увеличенными интервалами, сообщила в Twitter пресс-служба подземки.

Причины сбоя не уточняются.

Позже в микроблоге появилось сообщение о том, что движение восстановлено и вводится в график.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству «Интерфакс», что причиной сбоя стала поломка поезда.

В апреле вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин заявил, что Большая кольцевая линия готова на 50%. Замкнуть ее планируется к 2022 году.

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